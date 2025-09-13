(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Udc: Bergamini (FI) “Il valore della coalizione fondata da Berlusconi é la libertà”
“Il valore fondante del centrodestra è la libertà. La coalizione è stata fondata da un uomo, Silvio Berlusconi, che si è battuto sempre per questo principio. Ed è una parola più attuale che mai. Oggi il perimetro delle libertà si è compresso rispetto a qualche decennio fa. Dunque questo è il nostro valore-guida, perchè si lega alla dignità della persona. Berlusconi diceva sempre: prima di ogni legge che andiamo a proporre dobbiamo chiederci se essa aumenta o riduce la libertà dei nostri simili. E’ un insegnamento che ancora oggi facciamo nostro”. Lo ha detto la deputata Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale e responsabile Esteri di Forza Italia, intervenendo alla Festa Nazionale dell’Udc a Roma.
