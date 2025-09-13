(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Sicurezza: Damiani, FI impegnata a tutela cittadini e forze dell’ordine
“La cultura della sicurezza, della legalità, deve trovare sempre più spazio nelle scuole, fin dalla più tenera età. Ed è proprio in virtù del principio di legalità che, con il decreto sicurezza, abbiamo varato una serie di norme di buon senso a tutela dei cittadini e delle forze dell’ordine. Tra queste misure rientra anche il contrasto alle occupazioni abusive, a tutela della proprietà privata. I primi risultati già sono sotto gli occhi di tutti. Al Senato poi Forza Italia ha presentato una proposta, sottoscritta dal presidente Gasparri, dal senatore Rosso, e da me, per far sì che le nuove norme contro le occupazioni non riguardino solo la prima casa, ma tutte le abitazioni. Continueremo a lavorare per garantire sicurezza ai cittadini e per tutelare le nostre forze di polizia”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani intervenendo a “Azzurra libertà”, la festa del movimento giovanile azzurro in corso a San Benedetto del Tronto.
