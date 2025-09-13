Close Menu
Trending
sabato 13 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Sicurezza: Damiani, FI impegnata a tutela cittadini e forze dell’ordine

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Sicurezza: Damiani, FI impegnata a tutela cittadini e forze dell’ordine
“La cultura della sicurezza, della legalità, deve trovare sempre più spazio nelle scuole, fin dalla più tenera età. Ed è proprio in virtù del principio di legalità che, con il decreto sicurezza, abbiamo varato una serie di norme di buon senso a tutela dei cittadini e delle forze dell’ordine. Tra queste misure rientra anche il contrasto alle occupazioni abusive, a tutela della proprietà privata. I primi risultati già sono sotto gli occhi di tutti. Al Senato poi Forza Italia ha presentato una proposta, sottoscritta dal presidente Gasparri, dal senatore Rosso, e da me, per far sì che le nuove norme contro le occupazioni non riguardino solo la prima casa, ma tutte le abitazioni. Continueremo a lavorare per garantire sicurezza ai cittadini e per tutelare le nostre forze di polizia”. Così il senatore di Forza Italia Dario Damiani intervenendo a “Azzurra libertà”, la festa del movimento giovanile azzurro in corso a San Benedetto del Tronto.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl