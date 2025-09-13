Close Menu
Sicurezza, Dalla Chiesa: “Trasmettere a giovani valori legalità e rispetto per Forze dell’Ordine”

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

“Chi ama le forze dell’ordine, non ha bisogno di sapere perché, le ama e basta, soprattutto perché le rispetta, perché dietro le divise ci sono ragazzi e ragazze che hanno fatto questa scelta molto spesso sin da piccoli. Vestire una divisa significa rispettare lo Stato e noi dobbiamo rispettare chi veste quella divisa”.
Lo ha detto Rita Dalla Chiesa, vicepresidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo dal palco di Azzurra Libertà, la festa dei Giovani di Forza Italia in corso a San Benedetto del Tronto.
“Noi ci muoviamo sicuri nelle nostre strade, la presenza delle volanti di Polizia e Carabinieri ci rassicura. Per questo, quando assistiamo a scene terribili, dove immigrati o gruppi violenti prendono a calci le autovetture e spaccano vetri, proviamo rabbia, ci sentiamo impotenti, perché molto spesso gli agenti non possono reagire o intervenire”, ha aggiunto. “E se lo fanno vengono attaccati come oppressori fascisti”.
“Sono nata e cresciuta in una Caserma dei Carabinieri, ne ho assimilato le regole, i valori, anche a costo di diventare a volte scontrosa con chi queste regole non le pratica, o forse non le conosce proprio. E’ in famiglia che bisogna insegnare i valori della legalità, il rispetto per i ragazzi in divisa che ci difendono, che cercano di proteggere la nostra sicurezza. E ancora maggiore rispetto di fronte a chi la propria vita l’ha sacrificata. Ai ragazzi, in famiglia, va spiegato che nell’Arma dei Carabinieri,dal Carabiniere semplice al Comandante generale, dal loro stipendio ogni mese viene trattenuta una somma da destinare all’Onaomac, per dare agli orfani la possibilità di studiare e raggiungere nella vita traguardi importanti”, ha concluso.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

