(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 * Manovra economica, Barbera (PRC): “Meloni parla di ceto medio, ma prepara
tagli e miliardi per le armi” *
“Altro che ceto medio. La prossima manovra di Giorgia Meloni sarà scritta
con la solita ricetta fatta di sacrifici sociali e miliardi per le armi. La
premier ci spieghi chiaramente quali tagli intende fare al bilancio dello
Stato per finanziare il riarmo, perché questo è il vero nodo politico.
Parlare di tutela del ceto medio è una foglia di fico: la realtà è che a
pagare saranno ancora una volta i lavoratori, i pensionati e i settori
popolari già colpiti dall’inflazione e dal caro vita. Meloni smetta con la
propaganda e dica finalmente la verità al Paese.” lo dichiara Giovanni
Barbera della Direzione nazionale di Rifondazione Comunista.
