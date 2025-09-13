Close Menu
sabato 13 Settembre 2025
M5S Terni: “Prima il memorial per Ilaria Sula poi il vicesindaco Corridore insulta una giornalista con frasi sessiste. Vergogna istituzionale”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 *M5S Terni: “Prima il memorial per Ilaria Sula poi il vicesindaco Corridore
insulta una giornalista con frasi sessiste. Vergogna istituzionale”*
Il Movimento 5 Stelle Terni esprime la propria ferma condanna per le
gravissime parole del vicesindaco Corridore, che con un commento social ha
insultato una giornalista di Umbria7 definendola “vecchia e acida”. Un
attacco personale, sessista e misogino, che non solo denota una mancanza
assoluta di rispetto per il lavoro di una professionista, ma che risulta
ancor più vergognoso perché proveniente da chi ricopre incarichi
istituzionali.
A rendere l’episodio ancora più inaccettabile è il contesto, a poche ore
dal memorial in ricordo di Ilaria Sula, vittima di femminicidio. Un
femminicidio che affonda le sue radici proprio in quella cultura sessista e
patriarcale che si manifesta anche attraverso queste forme di violenza
verbale e di svilimento delle donne. Cosa ne pensa l’assessora Altamura
delle frasi del suo collega? Si esponga chiaramente su questo.
Alle parole offensive del vicesindaco è seguito un ulteriore commento
squallido e volgare: “Se tromba si sfoga meglio e non rompe”. Frasi che
risultano vomitevoli e che offendono l’intera comunità ternana.
Noi del Movimento 5 Stelle di Terni, oltre a esprimere piena solidarietà e
vicinanza alla giornalista attaccata, non possiamo che ribadire la nostra
vergogna nel doverci sentire rappresentati da istituzioni che mostrano
arroganza e maleducazione senza precedenti. Un atteggiamento che si
riflette anche in altri episodi, come le auto parcheggiate dentro la
Passeggiata, simbolo di un potere esercitato con la logica dei “padroni” e
non con il senso di responsabilità che dovrebbe contraddistinguere chi
amministra la cosa pubblica.
Chiediamo rispetto delle istituzioni, principio basilare e imprescindibile
per chi ricopre ruoli di governo. Terni merita amministratori all’altezza,
che diano esempio di civiltà, educazione e rispetto, non figure che
infangano le istituzioni con comportamenti intollerabili.
*Gruppo territoriale Movimento 5 Stelle Terni*

