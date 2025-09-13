(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Giustizia: Pittalis, grazie a FI inaugurata stagione riforme liberali e garantiste
“Grazie al ruolo determinante di Forza Italia in questi primi tre anni di legislatura è stato possibile inaugurare una vera stagione di riforme liberali e garantiste, per una giustizia giusta e soprattutto per una giustizia dalla parte dei cittadini”. Lo ha detto Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, intervenendo ad Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile azzurro che si sta svolgendo a San Benedetto del Tronto.
“È grazie a Forza Italia – ha proseguito – che si è aperto un vero e proprio cantiere di riforme utili e necessarie per restituire credibilità, efficienza e fiducia ai cittadini, a fronte di un sistema che abbiamo sempre denunciato come degenerato. Un sistema malato, che non ha coinvolto tutta la magistratura, ma una parte di essa: quella politicizzata. Una minoranza, certo, ma capace di minare la credibilità dell’intera categoria e lo stesso principio di indipendenza della magistratura, e ostacolare il processo riformatore. Di questo se ne sono avvantaggiate le sinistre, perché questa parte politicizzata e agguerrita della magistratura ha costituito il braccio armato di quell’area politica. La nostra è una rivoluzione liberale. Abbiamo portato a casa riforme come l’abolizione dell’abuso d’ufficio, l’intervento sul traffico di influenze illecite, il ripristino della prescrizione sostanziale, l’introduzione della non impugnabilità delle sentenze di assoluzione da parte del PM, e il contenimento degli abusi nelle intercettazioni. E ci intestiamo, a buon diritto, la madre di tutte le riforme: la separazione delle carriere. Dobbiamo prepararci ai referendum. Dobbiamo mobilitarci. Siamo pronti a condurre una battaglia di libertà”, ha concluso.
