FRECCIAROSSA TARANTO-ROMA: DE PALMA, CAROPPO E D’ATTIS, “CHIESTO INCONTRO A TRENITALIA SU CONTINUITÀ DEL SERVIZIO”

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 FRECCIAROSSA TARANTO–ROMA: SOSPENSIONE TECNICA PER LAVORI RFI DAL 1° AL 28 OTTOBRE, DE PALMA, CAROPPO E D’ATTIS CHIEDONO INCONTRO A TRENITALIA PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
A seguito della richiesta di chiarimenti presentata dall’On. Vito De Palma, Ferrovie dello Stato ha comunicato che, per decisione di RFI – Rete Ferroviaria Italiana, il collegamento sarà sospeso dal 1° al 28 ottobre 2025 per consentire interventi di velocizzazione e adeguamento tecnologico sulla linea Battipaglia–Potenza–Taranto. Contestualmente, Trenitalia ha confermato che sono in corso interlocuzioni con le Regioni coinvolte per la ridefinizione del contratto di servizio, con l’obiettivo di garantire la prosecuzione del collegamento con Taranto.
«Il collegamento non è cancellato: si tratta di una sospensione tecnica per lavori infrastrutturali – dichiara l’On. Vito De Palma –. Ora serve che il confronto tra Regioni e Trenitalia chiuda rapidamente con condizioni chiare e stabili, così da assicurare ai cittadini e alle imprese continuità e affidabilità del Frecciarossa su Taranto».
Gli onorevoli Vito De Palma, Andrea Caroppo e Mauro D’Attis hanno inoltre chiesto un incontro a Trenitalia per conoscere le modalità di erogazione del servizio nel periodo 1–28 ottobre 2025 e per sottoporre proposte alternative, al fine di inserire il collegamento stabilmente nel contratto di servizio nazionale, superando la logica dei servizi a domanda.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
