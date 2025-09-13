Close Menu
FI: Gasparri, terza edizione Azzurra Libertà è grande successo

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 FI: Gasparri, terza edizione Azzurra Libertà è grande successo
“La terza edizione di Azzurra libertà si profila come un grande successo. C’è vitalità, c’è positività, ci sono contenuti. Categorie, professionisti, imprenditori, amministratori si confrontano con i giovani del Movimento azzurro e con la classe dirigente guidata da Antonio Tajani, presente al completo a San Benedetto del Tronto. Stiamo dimostrando con i fatti, quest’anno ancora di più, che Forza Italia ha una grande prospettiva verso il futuro, ha un ricambio generazionale pronto ad assumere crescenti responsabilità. A volte le sollecitazioni che vengono fatte sono superflue perché noi pensiamo al futuro e molti di noi che hanno esperienze alle spalle sono consapevoli che preparare le nuove generazioni è il nostro dovere primario. Lo facciamo da anni e siamo certi che anche da San Benedetto del Tronto emergeranno individualità contenuti, organizzazione, comunità locali che renderanno Forza Italia non solo più forte, ma anche protagonista nel centrodestra e protesa verso il futuro”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

