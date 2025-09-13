Close Menu
ER, Bergamini (Lega): De Pascale ossessionato da Salvini, ma se la prenda col suo partito

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 ER, Bergamini (Lega): De Pascale ossessionato da Salvini, ma se la prenda col suo partitoRoma, 13 set. – “Al presidente De Pascale, che si è lamentato dell’operato del Governo in Italia e a Bruxelles, vorremmo ricordare che l’operato di Von der Leyen riscuote grande successo nel Pd, tanto che è stata sostenuta da Bonaccini, predecessore di De Pascale e ora eurodeputato. Capisco l’imbarazzo dovuto all’incoerenza del Pd, ma scaricare le colpe sul ministro Salvini non è una strategia vincente. Gli italiani, e in particolar modo i cittadini dell’Emilia-Romagna, vedono ogni giorno i risultati dell’instancabile lavoro di Matteo Salvini che ha messo mano a cantieri fermi da anni, con l’obiettivo primario di rilanciare il Paese. Presidente De Pascale ricorda ai tuoi colleghi a Bruxelles di cavalcare le battaglie giuste e non perdere tempo con quelle ideologiche che non servono a nessuno”. Lo afferma il deputato ferrarese della Lega Davide Bergamini.
Ufficio Stampa Lega Camera

 

