(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Consap, Giacomoni: “Studio è l’unico modo per salire sull’ascensore sociale”
Da Presidente ho cercato di rafforzare ruolo sociale di Consap nell’aiutare chi merita, chi si impegna, chi studia
“I dati OCSE 2025 confermano che l’Italia si trova in ultima posizione, insieme al Messico, per numero di adulti (25-64 anni) in possesso di un titolo di istruzione terziaria, con solo il 22% di laureati rispetto alla media OCSE del 42%. Questo posiziona l’Italia tra i paesi industrializzati con il minor tasso di laureati nella fascia d’età considerata, evidenziando un ritardo significativo nel livello di istruzione superiore della popolazione adulta rispetto ad altri Paesi. Anche rispetto alle altre nazioni europee abbiamo il minor numero di giovani laureati, tra i 25 ed i 34 anni: solo il 31%, contro la media europea del 43%. Peggio di noi in Europa solo la Romania. L’Italia purtroppo è anche il Paese in Europa con il maggior numero di ragazzi che non studiano e non lavorano. Anche il titolo di studio è diventata quindi una questione ereditaria, tendenzialmente si laurea chi ha genitori laureati. I dati dimostrano tuttavia che lo studio è l’unico modo per salire sull’ascensore sociale: chi è laureato guadagna il 38% in più di chi non lo è e chi consegue un master di primo livello ottiene un ulteriore 12% in più. Perché la laurea, un diploma di specializzazione o un master, aprono le porte a professioni specializzate. E’ per questo motivo che da quando sono stato eletto Presidente ho cercato di rafforzare il ruolo sociale che Consap svolge per aiutare chi merita, chi si impegna, chi studia. Per questo abbiamo voluto rilanciare, rafforzare e semplificare il Fondo Studio per gli studenti meritevoli, inserendo la garanzia di ultima istanza dello Stato al 70%, rifinanziando il Fondo con altri 10,5 milioni di euro, raddoppiando il finanziamento concesso agli studenti da 25.000 euro a 50.000 euro e fino a 70.000 euro per chi studia all’estero, e aumentando anche i corsi ammessi con ITS Accademy, AFAM, Master all’estero.” Così Sestino Giacomoni, Presidente di Consap S.p.A., nel suo intervento odierno all’Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani “Azzurra Libertà – Protagonisti del Presente”, la tre giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde nelle quali vengono affrontati temi sociali, economici e di stretta attualità.
