Close Menu
Trending
sabato 13 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Consap: Giacomoni: “Fondo per lo Studio e il Fondo per la Prima Casa strumenti di giustizia generazionale”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2025

(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Consap: Giacomoni: “Fondo per lo Studio e il Fondo per la Prima Casa strumenti di giustizia generazionale”
Credo che il compito della politica sia quello di realizzare sogni e promesse attraverso strumenti efficaci e concreti
“Il Fondo Studio e il Fondo Casa gestiti da Consap costituiscono strumenti efficaci e concreti, di giustizia generazionale. Per questo è bene che Forza Italia chieda al governo di raddoppiare il finanziamento previsto per il Fondo Mutui Prima Casa. La manovra dello scorso anno aveva stanziato 270 milioni per il 2026, mentre ne occorrono almeno 460 perché i giovani, con i tassi bassi, stanno utilizzando questo Fondo per acquistare la prima casa, dimostrando di voler mettere su famiglia. Personalmente sto facendo tutto il possibile affinché Consap diventi un ponte tra le istituzioni, le nuove generazioni ed il futuro. Io credo che il compito della politica sia quello di realizzare le promesse attraverso strumenti concreti come sono, appunto, il Fondo per lo Studio e il Fondo per la Prima Casa.” Così Sestino Giacomoni, Presidente di Consap S.p.A., nel suo intervento odierno all’Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani “Azzurra Libertà – Protagonisti del Presente”, la tre giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde nelle quali vengono affrontati temi sociali, economici e di stretta attualità.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl