(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Consap: Giacomoni: “Fondo per lo Studio e il Fondo per la Prima Casa strumenti di giustizia generazionale”
Credo che il compito della politica sia quello di realizzare sogni e promesse attraverso strumenti efficaci e concreti
“Il Fondo Studio e il Fondo Casa gestiti da Consap costituiscono strumenti efficaci e concreti, di giustizia generazionale. Per questo è bene che Forza Italia chieda al governo di raddoppiare il finanziamento previsto per il Fondo Mutui Prima Casa. La manovra dello scorso anno aveva stanziato 270 milioni per il 2026, mentre ne occorrono almeno 460 perché i giovani, con i tassi bassi, stanno utilizzando questo Fondo per acquistare la prima casa, dimostrando di voler mettere su famiglia. Personalmente sto facendo tutto il possibile affinché Consap diventi un ponte tra le istituzioni, le nuove generazioni ed il futuro. Io credo che il compito della politica sia quello di realizzare le promesse attraverso strumenti concreti come sono, appunto, il Fondo per lo Studio e il Fondo per la Prima Casa.” Così Sestino Giacomoni, Presidente di Consap S.p.A., nel suo intervento odierno all’Assemblea Nazionale di Forza Italia Giovani “Azzurra Libertà – Protagonisti del Presente”, la tre giorni di incontri, dibattiti e tavole rotonde nelle quali vengono affrontati temi sociali, economici e di stretta attualità.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Sat 13 September 2025 Consap: Giacomoni: “Fondo per lo Studio e il Fondo per la Prima Casa strumenti di giustizia generazionale”