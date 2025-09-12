(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Violenza donne, Spinelli (FdI): contro Lucia Regna sentenza vergognosa
“Le motivazioni della sentenza di assoluzione dell’ex marito di Lucia Regna, con parole di comprensione e giustificazione nei confronti di un pestaggio che ha portato la vittima a dover far ricostruire il proprio volto con 21 placche di titanio, sono una vergogna. Un verdetto pericoloso che calpesta la dignità di quella donna e di tutte le donne ed esseri umani che subiscono violenze. Non si può accettare che una sentenza demolisca anni e anni di dibattito e azioni contro abusi come questo. È inaccettabile. Altrettanto inaccettabile dare alibi a chi usa violenza piuttosto che pene. Vanificare, attraverso il diritto, i diritti per cui ci battiamo come società civile è davvero surreale”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Domenica Spinelli.
