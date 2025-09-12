(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Speranzon (FdI): vergognosi gli attacchi a Ciriani
“Leggere gli attacchi scomposti rivolti al ministro Ciriani da parte di quella sinistra e di quei grillini che da mesi fomentano odio nei confronti del Governo, sia dentro che fuori le aule parlamentari, è vergognoso . Piena solidarietà al ministro Ciriani, ennesimo bersaglio di quelle opposizioni che non avendo argomenti per contrastare un Governo forte e coeso utilizzano gli attacchi personali per ricordare che esistono”.
Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon
(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Speranzon (FdI): vergognosi gli attacchi a Ciriani