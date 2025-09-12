(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Sanità: Ronzulli (Fi), serve un piano nazionale per benessere psicologico giovani
“La salute mentale non è un lusso, è un diritto e noi abbiamo deciso di difendere questo diritto. Per troppo tempo è stata considerata un tabù, ma non può esserci benessere, crescita o libertà senza una vera salute psicologica. Ansia, depressione, disturbi alimentari e solitudine digitale colpiscono sempre più giovani: la politica non può ignorare questo grido silenzioso. Per questo serve un vero Piano nazionale per il benessere psicologico dei giovani, strutturato e stabile. Le nostre priorità sono chiare: psicologi stabili nelle scuole, campagne di sensibilizzazione per abbattere lo stigma, formazione per insegnanti e famiglie, potenziamento dei consultori e dei centri territoriali di salute mentale. Investire nella salute psicologica dei ragazzi significa investire nel futuro del Paese: dare loro strumenti, serenità, speranza e libertà”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a San Benedetto del Tronto alla terza edizione di Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile azzurro, nel corso del panel sulla “salute invisibile, giovani e benessere psicologico”.
