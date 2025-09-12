(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Salute; Ronzulli (FI): Forza Italia sempre dalla parte della scienza e delle soluzioni concrete
“Forza Italia è una forza politica che da sempre si occupa della salute a 360 gradi, perché per noi la salute non è solo assenza di malattia ma benessere fisico, psicologico e sociale. E lo facciamo partendo da un principio semplice ma fondamentale: siamo e saremo sempre dalla parte della scienza, dalla parte delle soluzioni concrete e non delle illusioni, dalla parte della responsabilità e non della propaganda per qualche voto in più”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo a San Benedetto del Tronto alla terza edizione di Azzurra Libertà, la festa del movimento giovanile azzurro, nel corso del panel sulla “salute invisibile, giovani e benessere psicologico”.
