(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Riforma disabilità, Bucalo (FDI): ddl a mia prima firma a sostegno ragazzi fragili e figure professionali per società più equa
“Esprimo il mio grande apprezzamento per l’importante impegno dimostrato dalla ministra Locatelli nell’assegnazione di ulteriori 60 milioni di euro per aumentare il fondo per l’anno 2025 ai comuni e alle regioni per gli assistenti alla autonomia e alla comunicazione a supporto degli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado. Una bella notizia che ha l’obiettivo di supportare l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità. Un obiettivo che personalmente perseguo anni e che mi ha vista in prima linea nella presentazione del ddl 236 al fine di garantire inclusione e accesso ai diritti fondamentali per tutti i ragazzi, indipendentemente dalle loro esigenze. Un passo significativo verso una società più equa e partecipata”.
Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo componente della Commissione cultura e istruzione del Senato e viceresponsabile del Dipartimento istruzione del partito.
