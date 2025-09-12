Close Menu
Riforma disabilità, Bucalo (FDI): ddl a mia prima firma a sostegno ragazzi fragili e figure professionali per società più equa

(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

“Esprimo il mio grande apprezzamento per l’importante impegno dimostrato dalla ministra Locatelli nell’assegnazione di ulteriori 60 milioni di euro per aumentare il fondo per l’anno 2025 ai comuni e alle regioni per gli assistenti alla autonomia e alla comunicazione a supporto degli studenti con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado. Una bella notizia che ha l’obiettivo di supportare l’autonomia e la comunicazione degli studenti con disabilità. Un obiettivo che personalmente perseguo anni e che mi ha vista in prima linea nella presentazione del ddl 236 al fine di garantire inclusione e accesso ai diritti fondamentali per tutti i ragazzi, indipendentemente dalle loro esigenze. Un passo significativo verso una società più equa e partecipata”.
Lo dichiara la Senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo componente della Commissione cultura e istruzione del Senato e viceresponsabile del Dipartimento istruzione del partito.
