(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 *Regionali: Taruffi (PD), A. Meloni conferma, centrodestra in ritardo
*Dichiarazione
di Igor Taruffi della segreteria del Partito Democratico, responsabile
Organizzazione
Arianna Meloni oggi ha dichiarato che il centrodestra ci sta mettendo più
tempo nella scelta dei candidati presidenti perché vuole trovare i
migliori. Tradotto, ha ammesso che la destra è in ritardo sulle Regionali e
ne ha certificato le divisioni.
Mentre il centrosinistra ha chiuso ovunque, la destra ancora non riesce a
scegliere i candidati presidente in Veneto, Campania e Puglia, ben tre
delle sei Regioni chiamate al voto.
Le lotte intestine alla destra questa volta sono palesi e nonostante tutta
la retorica di rito la verità è che non si mettono d’accordo nemmeno su
quando vedersi per discutere, in un confronto in cui peraltro tutto si
decide a Roma alla faccia dei territori.
Un po’ alla volta i nodi vengono al pettine. La destra è al governo ma non
dà risposte sul piano economico e sociale, non si occupa dei problemi che
affliggono e preoccupano gli italiani, a partire dalla sanità a cui
continua a negare risorse, e litiga al proprio interno.
Ma soprattutto, abituiamoci a vedere il centrosinistra che si presenta
unito agli appuntamenti elettorali e la destra che litiga. Perché sarà
sempre più spesso così.
Roma, 12 settembre 2025
