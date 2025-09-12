(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 REGIONALI: MARTUSCIELLO, “IL 19 SETTEMBRE NON ESCLUDO ANNUNCIO CANDIDATO CENTRODESTRA”
“Il 19 settembre non escludo l’annuncio del candidato del centrodestra in Campania. I percorsi si vanno definendo e le scelte si vanno consolidando. C’è una effervescenza della società civile che non può che far bene al centrodestra. Ecco allora che il 19 settembre potrebbe essere la data giusta”. Lo ha dichiarato Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.
