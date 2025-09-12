(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 *Pd: Al via la Festa nazionale de l’Unità sulla legalità e lotta alla mafie*
Si apre oggi a Modena la Festa nazionale de l’Unità sulla legalità dal
titolo “Lotta alle mafie e corruzione al centro della politica”. L’evento,
promosso dal Dipartimento Contrasto alle mafie, Legalità e Trasparenza del
PD e guidato dalla senatrice Enza Rando, si aprirà questa sera e terminerà
domenica 14 settembre.
Qui di seguito il programma completo dell’iniziativa:
*Venerdì 12 settembreOre 19.00*
Presentazione del libro “Sola con te in un futuro aprile”, di Margherita
Asta e Michela Gargiulo
Intervengono
Margherita Asta, Autrice
Michela Gargiulo, Autrice
Marwa Mahmoud, Responsabile Partecipazione e Formazione politica PD
Dario Montana, Familiare vittima di mafia
Enzo Ciconte, Storico delle mafie
Lorenzo Reina, Artista
Modera: Pierluigi Senatore, Giornalista e scrittore
*Ore 21.00*
Enti locali e imprese
Strumenti contro la criminalità organizzata e illegalità
Intervengono
Walter Verini, Senatore, Capogruppo PD Commissione antimafia
Debora Serracchiani, Deputata, Responsabile Giustizia PD
Antonella De Miro, già Prefetto di Palermo
Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena
Roberto Montà, Presidente di Avviso pubblico
Modera: Stefania Limiti, Giornalista e saggista
*Sabato 13 settembreOre 19.00*
Presentazione del libro “La legalità è un sentimento. Manuale
controcorrente di educazione civica”, di Nando Dalla Chiesa
Intervengono
Nando Dalla Chiesa, Autore
Cecilia D’Elia, Senatrice PD
Massimiliano Fiorucci, Rettore Università Roma Tre
Francesca Rispoli, Co-Presidente Libera
Parto delle nuvole pesanti, Gruppo musicale
Modera: Paolo Borrometi, Giornalista e scrittore
*Ore 21.00*
Mafia, cosa mi costi
Il prezzo dell’illegalità su economia, industria e lavoro
Intervengono
Peppe Provenzano, Deputato, Commissione antimafia e Responsabile Esteri,
Europa e Cooperazione internazionale PD
Domenico Trombone, Presidente Coop Alleanza 3.0
Cecilia Guerra, Deputata, Responsabile Lavoro PD
Michele Fina, Senatore, Tesoriere PD
Luca Bianchi, Direttore SVIMEZ
Modera: Daniela Preziosi, Giornalista Domani
*Domenica 14 settembreOre 11.00*
Assemblea nazionale dei referenti locali per la Legalità
Intervengono
Enza Rando, Senatrice, Responsabile Contrasto alle mafie, Legalità e
Trasparenza PD
Referenti regionali, provinciali e cittadini per la Legalità e contrasto
alle mafie
*Ore 21.00*
Lotta alle mafie: siamo tutti coinvolti
Intervengono
Enza Rando, Senatrice, Responsabile Contrasto alle mafie, Legalità e
Trasparenza PD
Don Luigi Ciotti, Presidente Libera
Chiara Braga, Deputata, Capogruppo PD Camera
Modera: Maria Grazia Mazzola, Giornalista Rai
