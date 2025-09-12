Kirk: Bergamini (Lega), da consigliere Pd a Ferrara esternazioni agghiaccianti. Certa politica non rispetta nemmeno morte

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 Kirk: Bergamini (Lega), da consigliere Pd a Ferrara esternazioni agghiaccianti. Certa politica non rispetta nemmeno morteRoma, 12 set. – “L’assassinio di Charlie Kirk dimostra, come se ce ne fosse ancora bisogno, che una certa politica sa solo odiare e non ha rispetto nemmeno della morte. Come se non bastassero le aberranti reazioni internazionali, anche a Ferrara c’è chi fa esternazioni agghiaccianti. Il consigliere Dem Davide Nanni, infatti, ha ben pensato di commentare questo atroce omicidio con: ‘chi è causa del suo mal pianga se stesso’. Questa è l’idea di chi vorrebbe spiegarci il dialogo e il rispetto. Parole tanto più gravi se pensiamo che sono dette da un insegnante, un uomo che dovrebbe educare i nostri figli. Con il lecito dubbio del pensare se questa persona sia idonea ad insegnare, ci auguriamo che il Pd, sempre pronto a stracciarsi le vesti per qualsivoglia fine propagandistico, prenda immediatamente le distanze e condanni chiaramente quanto accaduto. Senza se, senza ma e senza attenuanti. La violenza non può essere condannata solo quando le vittime sono di sinistra”. Così il deputato ferrarese della Lega Davide Bergamini.Ufficio Stampa Lega Camera