(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 FLOTILLA, SALLEMI (FDI): SOLIDARIETÀ A LISEI, MINACCE NON FERMERANNO LIBERTÀ DI PAROLA
“Esprimo vicinanza e la mia piena solidarietà al senatore Marco Lisei che dopo le sue dichiarazioni sulla vicenda di Global sumud flotilla, ha subito minacce inaccettabili. Ancora una volta c’è una determinata parte politica che ricorre a ingiurie e intimidazioni quando si esprime una opinione critica. Proprio in un momento così delicato come quello attuale è fondamentale che tutte le forze politiche prendano le distanze da tali comportamenti che offendono la democrazia. Mettere alla gogna l’avversario e minacciarlo non fa parte del dibattito democratico ma esso deve basarsi sulle idee. Pieno sostegno a Marco Lisei, convinto che continuerà ad esprimere liberamente le sue convinzioni”.
Lo dichiara Salvo Sallemi, vicecapogruppo in Senato di Fratelli d’Italia.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
