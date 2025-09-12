Close Menu
Fi: Barelli, con Azzurra Libertà per formare classe dirigente pronta alle sfide di domani

Logo (AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

Fi: Barelli, con Azzurra Libertà per formare classe dirigente pronta alle sfide di domani
“È con grande piacere che porto un saluto a tutti voi. Insieme alla classe dirigente di Forza Italia siamo qui presenti ad Azzurra Libertà soprattutto per ascoltare. Abbiamo la certezza che questa tre giorni sarà foriera di idee nuove e indicazioni preziose, per guardare alle sfide del presente e ancor più a quelle del futuro. Sono convinto che, con i colleghi parlamentari, i consiglieri regionali e tutta la classe politica, questo appuntamento arricchirà il nostro bagaglio, non solo in termini di entusiasmo e di energia, ma soprattutto di contenuti e di visione. Il nostro partito, come ribadirà anche il segretario nazionale Antonio Tajani, ha l’obiettivo di formare una classe dirigente pronta ad affrontare le sfide di domani, capace di gestire con responsabilità e passione la nostra società. Ognuno di voi troverà il proprio percorso: chi in politica, chi nei vari settori del mondo del lavoro. Ma ciò che conta è avere idee, avere l’onestà intellettuale di saper individuare obiettivi chiari, sia comuni che personali, per il bene della comunità e per la crescita di ciascuno”. Così il presidente dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli intervenendo alla festa nazionale dei giovani di Forza Italia, ‘Azzurra Libertà – Protagonisti del presente’, in corso a San Benedetto del Tronto.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

