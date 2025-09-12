(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 COMUNICATO STAMPA
ENERGIA: MOLES (AU), TRANSIZIONE MOTORE DI SVILUPPO PER IL PAESE
Trevi 12/09/2025 – “La transizione energetica non è un’opzione ma una necessità e un motore di sviluppo per il Paese”. Con queste parole Giuseppe Moles, Amministratore Delegato di Acquirente Unico, ha aperto il suo intervento alle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare – Trevi 2025, richiamando “il ruolo cruciale dell’energia in un contesto globale segnato da crisi geopolitiche e volatilità dei prezzi”.
“Potremmo dire – ha detto – che ormai siamo davanti ad una transizione della transizione, lo scenario mondiale e’ cambiato totalmente ed un processo cosi’ importante come quello della transizione energetica non puo’ essere rigido, deve adeguarsi alle condizioni globali e ai cambiamenti in atto”.
Moles ha sottolineato che: “il percorso verso la decarbonizzazione e l’indipendenza energetica richiede pragmatismo, investimenti e una visione strategica di lungo periodo. In questa prospettiva, come sostiene anche il Ministro Pichetto Fratin – ha aggiunto – il gas continuerà a rivestire un ruolo rilevante nel mix energetico europeo mentre il nucleare di nuova generazione diventa un tassello imprescindibile per rispondere a una domanda di energia destinata a crescere rapidamente nei prossimi anni”.
“L’obiettivo del nostro Paese – ha continuato – non è più infatti solamente la decarbonizzazione ma anche la riduzione della dipendenza energetica, e questo per la nostra sicurezza, e dato che il processo di decarbonizzazione non è gratis, va affrontato con cautela, pragmatismo e senza ideologie”.
Centrale anche il tema della comunicazione: “I cittadini hanno diritto di comprendere la complessità del settore energetico. La missione di Acquirente Unico in quanto soggetto pubblico con un ruolo istituzionale– ha evidenziato – è quella di accompagnarli con informazioni chiare e semplici come è stato fatto durante la campagna #Facciamoluce”. Anche in virtù di questa esperienza ha quindi annunciato il lancio “di una piattaforma di comunicazione istituzionale dedicata al settore energetico, concepita come punto di riferimento per cittadini e associazioni dei consumatori”.
In conclusione, Moles ha ribadito che: “la sfida della transizione potrà essere vinta solo con il contributo congiunto di istituzioni, imprese e cittadini, in un’ottica di sostenibilità, sicurezza e competitività per il Paese in un contesto di grandi cambiamenti come quello che stiamo vivendo”.
[au_png_firma]
Luca Speziale
Responsabile Comunicazione
Direzione Comunicazione Ricerca e Knowledge Management
http://www.acquirenteunico.it
________________________________
(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 COMUNICATO STAMPA