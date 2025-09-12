(AGENPARL) – Fri 12 September 2025
Comunicato Regione: Ricostruzione post alluvione. Nuovo sopralluogo del presidente de Pascale e del sindaco Lepore lungo il torrente Ravone, nel centro urbano di Bologna. Conclusi gli interventi di somma urgenza, l’Agenzia di Protezione civile sta completando il progetto per il ripristino delle tre briglie di monte: presto verranno affidati i lavori. De Pascale: “Fondamentale la messa in sicurezza del corso d’acqua, prosegue il confronto con i cittadini che abitano nell’area”
