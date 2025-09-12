Close Menu
AV Salerno-Reggio Calabria: MIT, riunione tecnica con i comuni interessati dalla nuova Galleria Santomarco

By Nessun commento1 Min Read
(AGENPARL) - Roma, 12 Settembre 2025

(AGENPARL) – Fri 12 September 2025 AV Salerno-Reggio Calabria: MIT, riunione tecnica con i comuni interessati dalla nuova Galleria Santomarco
​Al tavolo con Rfi le opere compensative per i territori
​12 settembre 2025 – Si è tenuta oggi, presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, una riunione tecnica sulle opere di mitigazione connesse alla realizzazione della nuova Galleria “Santomarco”.
L’opera, del valore complessivo di 2,1 miliardi di euro, rientra nel progetto della linea ferroviaria Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria.
​All’incontro, presieduto dai tecnici del Ministero, hanno partecipato il Commissario per l’opera con i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) e i delegati dei comuni interessati dall’infrastruttura: Montalto Uffugo, Paola, Rende, San Lucido e San Vincenzo La Costa.
​Gli enti locali hanno espresso grande soddisfazione per le interlocuzioni avviate con il Ministero e si sono impegnati a concordare un programma condiviso di opere compensative da sottoporre a Rfi e al Mit entro il mese di ottobre.
_____________________________________
UFFICIO STAMPA
Piazzale di Porta Pia, 1 – 00198 – Roma
É tel : 06.4412.3200

