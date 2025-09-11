(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Violenza sessuale a Monfalcone, Pizzimenti (Lega): Grazie a Carabinieri Monfalcone per intervento contro aggressore
Roma, 11 set. – “Un ringraziamento ai Carabinieri di Monfalcone che in maniera tempestiva sono intervenuti per fermare l’aggressore, un cittadino straniero, di una ragazza di 19 anni palpeggiata su un autobus. Episodi come questo scuotono profondamente le nostre comunità e crediamo che garantire il sostegno a donne e uomini in divisa sia l’unico modo per tutelare i nostri cittadini, ristabilendo ordine e legalità nelle nostre città. Non c’è spazio per chi intende venire nel nostro Paese per delinquere o commettere gravi episodi di violenza mettendo a rischio la vita della nostra gente”.
Lo dichiara il deputato friulano della Lega Graziano Pizzimenti.
