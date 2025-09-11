(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Usa, Zoffili (Lega): “Sconvolti da uccisione Kirk, politica sia unita contro violenza”Roma, 11 set. – “Purtroppo, 24 anni dopo l’attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, gli Stati Uniti e il mondo intero sono di nuovo sconvolti dalle immagini di una terribile tragedia. L’assurda uccisione del giovane attivista conservatore americano Charlie Kirk, come ha detto il Presidente Trump, è frutto dell’odio e dell’intolleranza con cui è stato avvelenato il dibattito politico dalla retorica della sinistra radicale. Mi stringo nella preghiera alla famiglia di Kirk auspicando un fronte comune della politica contro la violenza”.Così il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE e Capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.Ufficio Stampa Lega Camera