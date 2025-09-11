(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Senato: Bergamini (FI), “Gravi insulti a Tajani, ennesima conferma dell’inadeguatezza M5S”
“Gli insulti della senatrice Maiorino contro il ministro degli Esteri Tajani dimostrano che il Movimento 5 Stelle non cambia mai: i suoi esponenti sono e rimangono degli analfabeti istituzionali. Scambiano le Aule del Parlamento per delle chat di esaltati, dove esibire tutto il loro odio. Sempre uguali, da quando nel 2013 vi fecero il loro ingresso, che si è rivelato infausto per il Paese. La loro irresponsabilità, inaccettabile ancor più in un momento come quello attuale, conferma la loro inadeguatezza, che cara è costata agli italiani negli anni in cui sono stati al governo” Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia, responsabile del dipartimento Esteri.
