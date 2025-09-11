(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 LPE: Ancorotti (FdI): Intervento tempestivo del MIMIT a difesa di lavoro e industria
“Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sotto la guida del ministro Urso, ha confermato ancora una volta serietà, competenza e tempestività nel seguire con attenzione la vicenda di LPE, realtà d’eccellenza della filiera dei semiconduttori in Lombardia. Le azioni messe in campo dimostrano un impegno concreto del Governo nella tutela del tessuto produttivo e occupazionale della nostra regione, e la presenza di una regia politica lucida e consapevole della posta in gioco, capace di attivarsi con rapidità per individuare soluzioni credibili, strutturali e di sistema”.
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Renato Ancorotti, componente della commissione Industria.
