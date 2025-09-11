Close Menu
Grave incidente sul lavoro a Donoratico, Tenerini: “Serve impegno concreto per sicurezza nei luoghi di lavoro”

Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

“Esprimo la mia più sincera vicinanza all’operaio coinvolto nel grave incidente avvenuto oggi pomeriggio in un cantiere della località Capannoni a Donoratico, e alla sua famiglia. Mi auguro che le sue condizioni possano migliorare al più presto e che riceva tutte le cure necessarie grazie all’intervento tempestivo dell’elisoccorso.”
Così Chiara Tenerini, Deputata di Forza Italia alla Camera, interviene a seguito del drammatico episodio accaduto intorno alle 15.30, che ha visto un lavoratore rimanere seriamente ferito mentre svolgeva la propria attività professionale.
“Quanto accaduto – prosegue la deputata– ci ricorda, ancora una volta, quanto sia urgente e non più rimandabile un impegno forte e concreto per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ogni incidente sul lavoro è una ferita per l’intera comunità. Non possiamo accettare che uscire di casa per lavorare possa significare mettere a rischio la propria vita.”
“Occorre rafforzare i controlli nei cantieri, investire nella formazione e nella prevenzione, sostenere le imprese che scelgono la sicurezza e garantire il pieno rispetto delle normative. La politica, le istituzioni e tutti gli attori coinvolti devono fare la loro parte, senza ambiguità ‘.
“In attesa che le autorità competenti facciano chiarezza sulle dinamiche – conclude la deputata – è doveroso ribadire che la sicurezza sul lavoro non è un costo, ma un dovere morale e civile. Nessuno deve più rischiare la vita per guadagnarsi da vivere”.
​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma

