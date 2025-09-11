Close Menu
giovedì 11 Settembre 2025
Domani alle 12 Conferenza stampa – Zola Predosa, sabato 20 Settembre a Villa Edvige Garagnani degustazioni, musica e approfondimenti con “Le Notti del Vino”

Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 comunicato stampa | Bologna, 11 settembre 2025
Zola Predosa, sabato 20 Settembre a Villa Edvige Garagnani
degustazioni, musica e approfondimenti con “Le Notti del Vino”
Invito a conferenza stampa
Sabato 20 Settembre, Villa Edvige Garagnani di Zola Predosa ospiterà l’evento “Le Notti del Vino”, organizzato dal Comune di Zola Predosa in collaborazione con Proloco Zola Predosa nell’ambito dell’omonimo cartellone nazionale promosso dall’associazione Città del Vino e dall’Unione delle Pro Loco d’Italia.
I dettagli dell’iniziativa saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa
Venerdì 12 Settembre alle ore 12
nella sede di eXtraBO
Interverranno:
Davide Dall’Omo, sindaco del Comune di Zola Predosa
Daniele Degli Esposti, assessore alle Politiche Culturali, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Zola Predosa
Paolo Grazia, delegato fiduciario del Sindaco di Zola Predosa ai Progetti Turismo e Città del Vino
Nadia Malagolini, consigliera Proloco Zola Predosa
—————————————————-
Ufficio Stampa e Comunicazione
Città metropolitana di Bologna
via Zamboni, 13 – 40126 Bologna
[ http://www.cittametropolitana.bo.it/ | http://www.cittametropolitana.bo.it ] | [ http://www.cittametropolitana.bo.it/ ] [ http://www.bolognametropolitana.it/ | http://www.bolognametropolitana.it ]

