(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Ddl Montagna, Mancini (FdI): mette al centro comuni montani della penisola
“Una montagna di aiuti, sostegni ed incentivi per i territori montani: con il voto favorevole del Senato arriva finalmente un provvedimento che mette al centro i 4.000 e passa Comuni montani sparsi sulla penisola. Un fondo che sfiora i 200 milioni di euro l’anno per favorire l’occupazione nelle terre montane, assicurare i servizi sociali e sanitari e l’istruzione, curare l’ambiente e le infrastrutture necessarie e sostenere l’agricoltura in tutte le sue implicazioni, dalla tutela dei pascoli e dei boschi e della fauna selvatica ai bacini idrici. Dietro il DDL Montagna sta la visione innovatrice che caratterizza il governo di Giorgia Meloni: una vera attenzione a tutti i territori, soprattutto verso quelli che rischiano lo spopolamento. Un investimento che non solo rafforza alcune delle potenzialità ancora inespresse della Nazione più ammirata al mondo per le bellezze e la varietà del suo paesaggio, ma è soprattutto attento al tema della sostenibilità nel rispetto di un ambiente che metta al centro l’uomo con le sue esigenze”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini, componente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama.
