giovedì 11 Settembre 2025
Politica Interna

Bologna: Bergamini (Lega), da Lepore e Pd fake news e soluzioni ideologiche

Logo (AGENPARL) - Roma, 11 Settembre 2025

(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Bologna: Bergamini (Lega), da Lepore e Pd fake news e soluzioni ideologicheRoma, 11 set. – “Il sindaco Lepore e il Pd hanno creato una polemica sul nulla, inventandosi un calo degli organici delle forze di Polizia a Bologna. I dati diffusi dal Viminale hanno dimostrano che si tratta di una fake news. Il nostro Governo infatti ha aumentato in questi anni uomini e donne in divisa sul territorio rispetto a quando governava il Pd.Smascherato il bluff, ora Lepore e compagni rilanciano cercando lo scontro e accusano il Governo e il centrodestra di proporre soluzioni ‘ideologiche’. Hanno il coraggio di parlare di ideologia proprio loro che non vogliono il taser per la polizia locale perché preferiscono si faccia male un agente invece di un delinquente; loro che regalano pipe ai tossicodipendenti; loro che sono contrari a un cpr dedicato agli spacciatori perché sono per l’accoglienza a qualsiasi costo; loro che per lo stesso motivo non vogliono i daspo urbani; loro che hanno gli assessori amici degli antagonisti. Sanno proporre solamente soluzioni e compromessi all’insegna, loro sí, di una ideologia intrisa di permissivismo e di ostilità verso le forze di polizia. Con queste contraddizioni, dove trovano il coraggio per parlare di sicurezza?”.Così il deputato Davide Bergamini, coordinatore provinciale della Lega Bologna.Ufficio Stampa Lega Camera

 

