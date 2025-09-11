(AGENPARL) – Thu 11 September 2025 Antisemitismo, Fdi: in ufficio di presidenza commissione richiesta seduta a Venezia
“Dopo i vigliacchi fatti di Venezia antisemiti, nel prossimo Ufficio di Presidenza, chiederemo di svolgere una seduta della Commissione a Venezia. Un modo per portare la nostra solidarietà ma anche per ribadire che nella nostra Nazione non c’è posto per chi odia per motivi religiosi o di altro tipo”. Lo dichiarano in una nota i senatori Lucio Malan, Carmela Bucalo, Ester Mieli, Marco Scurria, Raffaele Speranzon e Giulio Terzi, componenti di Fratelli d’Italia della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza, commentando l’aggressione avvenuta a Venezia ai danni di una coppia di turisti ebrei, insultati, minacciati e aggrediti fisicamente da un gruppo di dieci uomini.
