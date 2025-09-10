(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 WRC: Pittalis (FI), “Tappa Mondiale resti in Sardegna, stop ipotesi spostamento a Roma”
«Dal 2004 la Sardegna ospita la tappa italiana del FIA World Rally Championship, organizzata da ACI insieme alla Regione. Una competizione che in oltre vent’anni è diventata punto di riferimento internazionale, portando visibilità, turismo e importanti ricadute economiche al territorio, anche grazie alla piena collaborazione degli enti locali. Negli ultimi giorni circola con insistenza la voce che l’ACI stia valutando la possibilità di trasferire la tappa a Roma già dal 2026. Un’ipotesi che, se confermata, avrebbe gravi conseguenze per la Sardegna, privata di una vetrina mondiale che valorizza la sua ricchezza naturalistica e la sua capacità organizzativa. Per questo, attraverso una interrogazione parlamentare al Ministro per lo Sport e i Giovani, ho chiesto al Governo di chiarire i propri intendimenti e di difendere una manifestazione che rappresenta un autentico patrimonio per l’Isola e per l’Italia intera.» Lo dichiara in una nota Pietro Pittalis, deputato e Segretario regionale di Forza Italia della Sardegna.
Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente
Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma
(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 WRC: Pittalis (FI), “Tappa Mondiale resti in Sardegna, stop ipotesi spostamento a Roma”