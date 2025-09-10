Close Menu
SULCIS, ZEDDA (FDI): IRRESPONSABILE ASSENZA TODDE A TAVOLO MIMIT

(AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 SULCIS, ZEDDA (FDI): IRRESPONSABILE ASSENZA TODDE A TAVOLO MIMIT
“Ancora una volta la Todde volta le spalle al Sulcis, lo ha fatto già da vice Ministro e Sottosegretario e oggi da Presidente della Regione, disertando il tavolo convocato al MIMIT sul futuro occupazionale e produttivo del territorio. Al suo posto ha delegato, per assenza giustificata, l’assessore Cani, che a sua volta ha scelto di non presentarsi e di intervenire soltanto da remoto, mentre sindacati e categorie hanno dimostrato tutto il loro impegno e il loro senso di responsabilità partecipando in presenza. Sarei curiosa di conoscere cosa avesse l’assessore Cani in agenda, che non gli consentisse di essere in presenza oggi a Roma, forse un balletto in stile Assessore Manca negli uffici dell’ assessorato regionale? Questo è l’interesse della Giunta Todde per il lavoro, per l’occupazione e per il futuro del Sulcis e della Sardegna”.
È quanto dichiarato da Antonella Zedda, senatore e vicepresidente del gruppo Fratelli d’Italia, in merito al Tavolo Sulcis in corso al Mimit, tavolo presieduto dal Ministro e che vede presenti per un confronto sul futuro dell’area sindacati, confindustria e categorie economiche
