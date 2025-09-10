(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Montagna: Romeo (Lega), orgogliosi di legge per terre alte, grazie Calderoli
Roma, 10 set. – “Ok definitivo del Senato alla legge Calderoli per la montagna, un supporto reale alle nostre terre alte e di chi non solo le vive, ma le mantiene vive ogni giorno. E’ una legge fortemente voluta dalla Lega per dare risposte concrete alla vera montagna come quella lombarda, grazie a una strategia chiara e riducendo gli sprechi. A disposizione vi saranno circa 200 milioni per il supporto alle imprese e all’imprenditoria giovanile, agevolazioni per promuovere la natalità e contrastare lo spopolamento, incentivi per assicurare i servizi pubblici essenziali e ridurre così i divari e tutela dell’ecosistema montano con risposte serie e di buonsenso. Si fa finalmente chiarezza anche sull’attività venatoria nei valichi montani della nostra Lombardia, che grazie alla Lega torna possibile. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ne siamo orgogliosi”.
Così in una nota il senatore Massimiliano Romeo, segretario regionale della Lega Lombarda capogruppo del partito a Palazzo Madama.
