Close Menu
Trending
mercoledì 10 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Industria. Tubetti (FdI): Accordo vendita Adriatronics salva un patrimonio

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Industria. Tubetti (FdI): Accordo vendita Adriatronics salva un patrimonio
“Grazie all’impegno e all’attenzione del governo Meloni e del ministro Urso il sito Adriatronics di Trieste non sarà smantellato. Si tratta di un vero e proprio patrimonio industriale, formato da 333 lavoratori, che con l’accordo di vendita alla newco Startech Industries avrà un nuovo slancio. Nel sito di Trieste saranno prodotti trasduttori ottici di terza generazione per i datacenter. Previsto un piano di investimenti di 80 milioni di euro e un incremento occupazionale che dovrebbe portare i dipendenti a 420 unità. Fondamentale il tavolo di confronto organizzato dal Mimit con l’azienda, i sindacati, la Regione Friuli-Venezia Giulia e Confindustria per dare nuove prospettive a questo sito industriale dopo che nel 2024 era stato acquisito dal fondo tedesco FairCap. Come già accaduto per Wartsila, la cui vertenza industriale si è positivamente conclusa nel luglio 2024, anche per Adriatronics l’impegno di Urso e del Mimit si è rivelato provvidenziale”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl