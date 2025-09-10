(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Industria. Tubetti (FdI): Accordo vendita Adriatronics salva un patrimonio
“Grazie all’impegno e all’attenzione del governo Meloni e del ministro Urso il sito Adriatronics di Trieste non sarà smantellato. Si tratta di un vero e proprio patrimonio industriale, formato da 333 lavoratori, che con l’accordo di vendita alla newco Startech Industries avrà un nuovo slancio. Nel sito di Trieste saranno prodotti trasduttori ottici di terza generazione per i datacenter. Previsto un piano di investimenti di 80 milioni di euro e un incremento occupazionale che dovrebbe portare i dipendenti a 420 unità. Fondamentale il tavolo di confronto organizzato dal Mimit con l’azienda, i sindacati, la Regione Friuli-Venezia Giulia e Confindustria per dare nuove prospettive a questo sito industriale dopo che nel 2024 era stato acquisito dal fondo tedesco FairCap. Come già accaduto per Wartsila, la cui vertenza industriale si è positivamente conclusa nel luglio 2024, anche per Adriatronics l’impegno di Urso e del Mimit si è rivelato provvidenziale”.
Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Francesca Tubetti.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica
(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Industria. Tubetti (FdI): Accordo vendita Adriatronics salva un patrimonio