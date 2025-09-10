Close Menu
Governance, Calandrini (FdI): “Grande passo avanti del Gruppo di Lavoro. Condiviso percorso di approvazione del DPFP

Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 *Governance, Calandrini (FdI): “Grande passo avanti del Gruppo di Lavoro. Condiviso percorso di approvazione del DPFP”*
“Questa sera il gruppo di lavoro guidato da me e dal Presidente della commissione Bilancio della Camera, ha sostanzialmente condiviso una bozza di risoluzione che, con alcune ulteriori modifiche da apportare, rappresenta un passaggio importante per l’adeguamento del nostro Paese alle nuove regole di governance economica europea.
Questo atto, che auspico venga sottoscritto da tutti i capigruppo presenti, verrà a breve presentato ai Presidenti di Camera e Senato per l’assegnazione alle rispettive Commissioni Bilancio. Si concorda così un percorso per la votazione del Documento Programmatico di Finanza Pubblica che sostituirà la vecchia Nadef e dovrà essere presentato al Parlamento entro il 02 ottobre prossimo. Non si tratta ancora della normativa definitiva, su cui si sta ancora lavorando, ma di un importante passo in avanti che permetterà a tutte le forze in Parlamento di confrontarsi sui temi, secondo un metodo condiviso.Voglio ringraziare tutti i colleghi per il lavoro che stanno svolgendo: ancora una volta il confronto corale, senza strappi, si sta dimostrando la strada migliore per raggiungere risultati concreti nell’interesse del Paese.”
Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

