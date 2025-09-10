Comunicato stampa – Cordoglio del Dap per la scomparsa del Generale Ragosa

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Ministero della
Giustizia
COMUNICATO STAMPA
SCOMPARSA DEL GENERALE ENRICO RAGOSA:
CORDOGLIO DAP
Roma, 10 settembre 2025. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
esprime profondo cordoglio per la scomparsa del Generale Enrico Ragosa, già
Dirigente Generale del DAP, avvenuta la notte scorsa a Voltri all’età di 80 anni
dopo una lunga malattia.
Nel corso della sua carriera Ragosa ha ricoperto ruoli di altissimo rilievo: è
stato responsabile del Servizio Centrale Operativo della Polizia Penitenziaria,
dell’Ufficio per la Garanzia Penitenziaria e guida della missione del Ministero
della Giustizia in Kosovo per la ricostruzione e riorganizzazione post-bellica
del sistema penitenziario locale.
Da una sua visione nacque il Gruppo Operativo Mobile (GOM), reparto
speciale della Polizia Penitenziaria ideato per contribuire in maniera
determinante alla lotta alla criminalità organizzata all’interno degli istituti di
pena.
Con la sua opera ha segnato una pagina importante della storia del Corpo,
distinguendosi per l’impegno nella sicurezza degli istituti, nella tutela della
legalità e nel contrasto alle mafie.
