(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Autonomia, Sarracino (Pd): Popolo italiano è contrario, ci batteremo per
l’unità del Paese
“Da Palazzo Chigi continuano a spingere sull’autonomia differenziata,
ignorando non solo le voci dell’opposizione, ma quelle di un’intera società
italiana che ha già manifestato la propria contrarietà. Resta da capire
cosa racconteranno i parlamentari della destra, nelle piazze della
Campania, della Puglia, della Calabria, quando si troveranno a difendere
una riforma che non unisce ma divide, che allarga i divari e penalizza il
Mezzogiorno. Noi, come Partito Democratico e insieme alle forze di
opposizione, ci batteremo per la coesione, per l’uguaglianza e per l’unità
del Paese.”
Così in una nota Marco Sarracino, responsabile coesione territoriale, Sud e
aree interne nella segreteria nazionale del Pd.
Roma, 10 settembre 2025
