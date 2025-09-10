Close Menu
Trending
mercoledì 10 Settembre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Ambrogio (FdI): “Il Piemonte protagonista nel ddl Montagna: si valorizza l’identità e la dignità dei nostri Comuni”

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 10 Settembre 2025

(AGENPARL) – Wed 10 September 2025 Ambrogio (FdI): “Il Piemonte protagonista nel ddl Montagna: si valorizza l’identità e la dignità dei nostri Comuni”
“Il Piemonte è la seconda regione in Italia per numero di Comuni montani, realtà spesso piccole per dimensioni demografiche, ma grandi per patrimonio culturale, sociale e ambientale. Sono comunità che rappresentano un autentico presidio del territorio, custodi di tradizioni e identità, che non saranno più lasciate sole ma sostenute dallo Stato e dalle istituzioni”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Paola Ambrogio commenta l’approvazione in Senato del disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
“È un passaggio fondamentale – prosegue Ambrogio – perché per la prima volta si introduce una definizione chiara di cosa sia la montagna in Italia, evitando sprechi e rendendo più efficaci le risorse. Parliamo di misure concrete: incentivi per l’imprenditoria, agevolazioni in ambito scolastico, contributi per l’agricoltura e l’allevamento, politiche mirate a fermare lo spopolamento e invertire la tendenza, senza dimenticare la garanzia di servizi pubblici essenziali come poste, banche, istruzione e sanità”.
“Finalmente dopo oltre trent’anni dall’ultima legge organica sulla montagna, si colma un vuoto normativo inaccettabile. Questo ddl è una conquista per la Nazione, per il Piemonte e per le sue comunità montane: significa fermare lo spopolamento, sostenere famiglie, imprese e giovani che scelgono di restare nelle terre alte. Fratelli d’Italia è e sarà sempre al fianco di chi difende e mantiene vivi i nostri borghi, perché senza la montagna non c’è futuro né identità per il nostro territorio”, conclude il senatore Paola Ambrogio.
________________________
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Senato della Repubblica

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl