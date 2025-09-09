(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Comune di Rimini
Sull’acqua, sotterranea, proibita: la Rimini d’arte e di cultura da scoprire da prospettive diverse
Navigando sotto le arcate del ponte bimillenario, passeggiando nella Rimini sotterranea attraverso i reperti archeologici o fra le storie e gli scatti fotografici della Rimini ‘proibita’: questa settimana Rimini si presenta ricca di appuntamenti culturali, storici e artistici che offrono ai visitatori l’opportunità di scoprire le molteplici anime di Rimini.
Tutti i mercoledì e i sabati di settembre alla piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio è possibile partecipare a Prospettive diverse, un modo originale per scoprire uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo, da una prospettiva differente, accompagnati dalle luci del tramonto e con informazioni culturali che arricchiscono l’esperienza.
Ultima settimana per il tour serale del venerdì Le Meraviglie di Rimini, un affascinante viaggio tra i monumenti storici come l’Arco di Augusto, il Ponte di Tiberio, il Tempio Malatestiano e il Castel Sismondo, fino alle suggestioni del Novecento con Federico Fellini e il Cinema Fulgor. La visita in lingua tedesca è disponibile il giovedì mattina, mentre al sabato il percorso viene condotto anche in lingua inglese.
Sabato 13 settembre, VisitRimini propone, invece, un percorso speciale intitolato Rimini proibita, che svela storie e fantasie del primo ‘900, tra vicoli nascosti e ricordi di un passato evocato attraverso atmosfere felliniane, che si possono ritrovare poi negli scatti di Marco Pesaresi in esposizione, proprio da sabato 13, ai Palazzi dell’Arte, che per l’occasione riaprono al pubblico, dopo i lavori per rendere completamente accessibile tutti gli spazi espositivi e quelli ausiliari di questi antichi contenitori. “Rimini Proibita. Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi” è infatti il titolo della mostra con cento immagini inedite del grande fotografo riminese che raccontano una Rimini notturna, marginale, vibrante, spesso invisibile, messe a disposizione dall’Archivio fotografico comunale di Savignano sul Rubicone accompagnate da frammenti di testo tratti dal romanzo ‘Rimini’ di Tondelli (1985).
Tra le altre mostre in corso c’è quella dedicata ad “Alberto Sordi, maschera di un Vitellone”, che, dopo essere rimasta in esposizione al Grand Hotel di Rimini per tutto il mese di agosto, si trasferisce nelle sale del Palazzo del Fulgor del Fellini Museum, a voler suggellare quel sodalizio con il grande regista riminese da cui parte la mostra. E ancora la mostra EuropaCinema 1984/1987, dedicata ai primi anni del festival cinematografico internazionale che ha portato a Rimini grandi registi e attori europei (aperta fino al 14 settembre), e una retrospettiva sulle avanguardie Fluxus con fotografie di Antonio D’Agostino. Inoltre, fino a venerdì 3 ottobre al Museo della Città (Sala delle Teche), è possibile visitare la mostra Le uniche immagini del fotografo Roberto Sardo, mentre fino al 4 dicembre rimarranno esposte le opere di Giorgio Bellini, artista di fama internazionale e figura di rilievo nell’arte contemporanea italiana. La mostra dal titolo La Pittura Impalpabile offre un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo poetico e profondamente evocativo di Bellini.
Nella giornata di domenica 14 settembre, infine, si potranno esplorare le meraviglie sotterranee della città con la visita guidata alle Domus del Chirurgo e del Teatro Galli, un’immersione nella Rimini antica attraverso reperti archeologici di grande valore.
Ecco in dettaglio tutte le visite guidate della settimana:
Tutti i mercoledì e sabati di settembre 2025
piazza sull’Acqua al Ponte di Tiberio – Rimini
Prospettive diverse
Un modo originale per scoprire il Ponte di Tiberio, uno dei simboli della città di Rimini e uno dei ponti romani meglio conservati al mondo, da una prospettiva differente, accompagnati dalle luci del tramonto e con informazioni culturali che arricchiscono l’esperienza.
I visitatori non vedranno il Ponte “dall’alto”, come normalmente si usa fare, ma avranno la possibilità di passare sotto le sue arcate, a bordo di un’imbarcazione, in tutta sicurezza, come antichi naviganti, arrivando a diretto contatto con le pietre millenarie, per riscoprire molti dettagli e particolarità che, dai normali punti di osservazione, restano nascosti, per una visione suggestiva e romantica.
Durata della visita 15 minuti circa.
venerdì 12 settembre 2025
Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d’incontro), corso d’Augusto 152 – Rimini
Le Meraviglie di Rimini
City Tour a cura di Visit Rimini
Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città.”Le meraviglie di Rimini” è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina.
Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”. Il viaggio prosegue sino al ‘900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor. Il tour è disponibile:
in lingua italiana il venerdì sera alle ore 21, fino al 12 settembre,
in lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30, fino all’11 settembre,
in lingua inglese tutti i sabati alle ore 17 fino al 13 settembre.
sabato 13 settembre 2025
Corso d’Augusto, 152 (Luogo d’incontro) – Rimini centro storico
Rimini proibita. Storie e fantasie del primo ‘900 – Cocktail Tour
Visita guidata a cura di Visit Rimini
Un itinerario culturale che svela il volto più segreto e affascinante della Rimini dei primi del Novecento: un percorso tra storia, costumi e luoghi non convenzionali, legati alla memoria delle cosiddette “signorine”.
Stradine appartate, vie nascoste e piazzette che un tempo ospitavano case di tolleranza e ritrovi notturni, alimentando l’immaginario collettivo di giovani curiosi e avventori maturi.
Un tema delicato ma ricco di spunti storici e antropologici, che dagli anni ’50 verrà rielaborato poeticamente da un grande maestro del cinema come Federico Fellini, nelle sue opere più celebri: I vitelloni, La strada, Amarcord.
Una passeggiata tra memoria e suggestione, per scoprire un lato inedito della città, sospeso tra realtà e fantasia.
Al termine del tour vi attende la degustazione di un Cocktail (anche analcolico). Ogni proposta sarà abbinata a uno dei personaggi storici del percorso.
domenica 14 settembre 2025
Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico
Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli
Visita guidata a cura dei Musei Rimini
Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli.
Tutte le MOSTRE in corso
13 settembre – 8 dicembre 2025
Rimini, Palazzi dell’Arte
Rimini proibita – Le parole di Pier Vittorio Tondelli nelle immagini di Marco Pesaresi
Rimini 80 – E tu dov’eri nel 2025?
Dal 13 settembre, le sale dei Palazzi dell’Arte aprono di nuovo al pubblico e ospitano una mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi, che racconta una Rimini notturna, marginale, vibrante, spesso invisibile.
Oltre cento fotografie – molte inedite, a colori e in grande formato – costruiscono un racconto che attraversa locali, corpi, sogni e trasgressioni. Queste immagini trovano corrispondenza nel romanzo ‘Rimini’ di Pier Vittorio Tondelli, di cui quest’anno ricorrono i 40 anni dalla pubblicazione. La mostra dedicata al lavoro di Marco Pesaresi e il romanzo di Pier Vittorio Tondelli si incontrano per restituire l’immagine di una Rimini di fine millennio, fatta di cultura e umanità, di sogni e trasgressioni.
