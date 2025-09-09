Close Menu
martedì 9 Settembre 2025
PONTE SULLO STRETTO, INCONTRO SALVINI – SINDACO DI MESSINA

(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Ponte sullo Stretto, incontro Salvini – sindaco di Messina
Priorità a progetti per rete idrica, stradale e unità residenziali
9 settembre 2025 – Incontro al MIT, oggi, tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini e il sindaco di Messina Federico Basile, dedicato al progetto del Ponte sullo Stretto. Presenti anche Pietro Ciucci, Amministratore Delegato della società Stretto di Messina, e Aldo Isi, Amministratore Delegato di RFI.
L’incontro, propedeutico all’avvio dei lavori, è servito a verificare il rispetto delle tempistiche previste e ad approfondire alcuni temi cruciali: le questioni legate alle risorse idriche del territorio, la viabilità, gli aspetti abitativi nonché la formazione dei lavoratori locali per creare nuove opportunità e posti di lavoro per i giovani del territorio.
In particolare nell’ambito delle opere anticipate presentate dal Comune e approvate dalla delibera CIPESS del 6 agosto – che sarà efficace con la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si è convenuto sull’opportunità di dare priorità ai progetti riguardanti la riqualificazione della rete idrica e stradale nonché lo sviluppo di unità residenziali.
Per il progetto di collegamento dei raccordi ferroviari del ponte alla linea esistente, sono state illustrate le opzioni tecniche che hanno portato all’individuazione dell’attuale soluzione ‘Contesse’ rispetto alle soluzioni precedenti. RFI si è impegnata a sviluppare uno studio di ottimizzazione progettuale per ridurre gli impatti sul quartiere di Contesse, che sarà presentato a breve.
L’obiettivo condiviso è l’istituzione di un “tavolo permanente” sul Ponte, per affrontare in maniera costante tutte le questioni legate all’opera, nell’interesse delle comunità coinvolte. Dopo l’incontro odierno sul versante siciliano, seguirà a breve un analogo appuntamento sul lato calabrese.
