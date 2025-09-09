(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Marche. Leonardi (FdI): Conte va a Fermo e sfiducia Ricci. Altro che campo largo, è campo di interessi personali
“Oggi Giuseppe Conte da Fermo alla domanda se il vecchio M5S avrebbe scaricato l’indagato Ricci ha detto che non si pone il problema. Non è vero, il problema c’è ed eccome visto che poco dopo ha ricordato che ai tempi del governo Conte 1 aveva subito chiesto le dimissioni al sottosegretario Armando Siri. Non appena ricevuto l’avviso di garanzia. Riferimento casuale? Niente affatto e in realtà suona come una sfiducia di fatto a Matteo Ricci, visto che lo scorso 22 luglio è stato raggiunto da un avviso di garanzia. È la conferma della doppiezza del M5S che pur di avere il via libera a Roberto Fico in Campania ha dato il suo appoggio a Ricci nelle Marche, benché indagato. Altro che campo largo, è soltanto un capo di interessi, ma personali. Non riescono a essere uniti durante la campagna elettorale, figuriamoci cosa potrebbero fare alla guida della Regione. Sono un pericolo per il futuro dei marchigiani”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Elena Leonardi, coordinatore regionale di FdI nelle Marche.
