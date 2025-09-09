Close Menu
Cavandoli (Lega): Innovazione e diritto devono camminare insieme

2 Mins Read
(AGENPARL) - Roma, 9 Settembre 2025

(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Cavandoli (Lega): Innovazione e diritto devono camminare insieme
Roma, 9 set. – “Accogliamo con grande favore la nascita dell’Osservatorio sul diritto all’innovazione promosso dalla Fondazione Einaudi, di cui condividiamo l’approccio equilibrato che guarda al bisogno di avere regole, fiducia e visione. È un’iniziativa che la Lega sostiene perché segna un passo importante nel dibattito giuridico e politico sull’intelligenza artificiale e sui temi dell’innovazione che deve camminare insieme ai diritti digitali legati all’identità, all’istruzione e all’accesso alle tecnologie, senza bloccare lo sviluppo con eccessi regolatori. L’innovazione non può essere vista solo come un pericolo da contenere, ma deve essere vocata alla crescita economica, alla competitività e al benessere collettivo. Come Lega stiamo lavorando da tempo per dare all’Italia un quadro normativo moderno e dinamico, proponendo la legge che ha creato la sandbox nazionale dedicata alle start-up che investono in intelligenza artificiale, e promuovendo il primo disegno di legge organico sull’AI, oltre alle misure con cui stiamo offrendo a imprese e investitori strumenti per essere sempre più competitivi”
Così la deputata della Lega Laura Cavandoli, componente del Dipartimento Innovazione del partito, intervenendo questa mattina al Senato in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’Osservatorio sul diritto all’Innovazione.
__________
Ufficio stampa Lega Camera

