(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 Almasri: Costa, Pd forcaiolo con avversari, garantista con amici
“Il Pd garantista con i compagni di partito, da Sala a Ricci, chiede le dimissioni di Bartolozzi e Nordio trasformando l’indagine in una sentenza. Noi applichiamo i principi garantisti per tutti, senza guardare alla posizione politica, come abbiamo fatto recentemente con Sala e Ricci.
La differenza tra convinzioni, le nostre, e convenienze, le loro”.
Lo dichiara in una nota Enrico Costa, vicepresidente della commissione Giustizia e deputato di Forza Italia.
