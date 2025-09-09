(AGENPARL) – Tue 09 September 2025 –150 giorni alle Olimpiadi: trampolino di Cortina, inizia la rinascita dell’icona del ’56
9 settembre 2025 – Mancano 150 giorni ai Giochi invernali ed entra nel vivo il restauro di uno dei simboli di Cortina. Settant’anni dopo le prime Olimpiadi invernali ospitate dal Paese, il Trampolino “Italia”, con la sua trave parabolica di 83 metri sorretta da un pilastro alto 48, tornerà infatti a imporsi come segno distintivo della valle.
Nel 1956, oltre 40.000 spettatori si radunarono ai suoi piedi per assistere alle gare di salto, sfidando il freddo pur di vedere gli atleti lanciarsi nel cielo delle Dolomiti. In quella cornice il finlandese Antti Hyvärinen vinse con un salto da 84 metri, interrompendo per la prima volta il dominio della Norvegia, che dal 1924 aveva sempre conquistato l’oro olimpico nella disciplina.
Oggi la sua rinascita prende forma. Conclusa la fase preparatoria e l’allestimento dei ponteggi, i lavori si concentrano ora sul corpo principale: le superfici e le strutture metalliche vengono ripulite e a breve inizieranno gli interventi più consistenti. L’intervento, aggiudicato da SIMICO, punta a recuperare la struttura originaria e i colori storici, restituendo al trampolino l’immagine con cui si presentò al mondo nel 1956.
Al termine del restauro, non sarà soltanto un monumento sportivo, ma anche un nuovo spazio di comunità: un polo culturale e sociale con aree di ristorazione e aggregazione, destinato a vivere ben oltre il 2026. È la testimonianza di un’Italia che, grazie all’impegno del MIT, coglie pienamente l’opportunità dei Giochi, valorizzando la propria memoria e costruendo il domani.
