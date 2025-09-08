Close Menu
Strade, chiusura al transito della SP 36 “Val di Zena” per lavori definitivi di messa in sicurezza

(AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 comunicato stampa | Bologna, 8 settembre 2025
Strade, chiusura al transito della SP 36 “Val di Zena” per lavori definitivi di messa in sicurezza
Nel tratto dal km 14+400 al km 15+980 (Comune di Pianoro). Dal 9 al 12 e dal 15 al 17 settembre, dalle 8 alle 17
Da martedì 9 settembre la strada provinciale SP 36 “Val di Zena”, nel territorio del Comune di Pianoro, sarà chiusa al transito dalle 8 alle 17 dal km 14+400 al km 15+980 per interventi definitivi di messa in sicurezza della strada dissestata dall’alluvione.
A inizio agosto era stato eseguito un intervento temporaneo, togliendo dal versante franato una parte che era a picco e posizionando sul lato a monte della strada dei new jersey per fermare eventuali piccoli residui che avrebbero ancora potuto cadere a valle.
Ora sarà eseguito l’intervento definitivo di risagomatura del versante franato, che permetterà il ripristino totale del tratto di strada.
Per permettere l’esecuzione di tali lavorazioni in piena sicurezza e nel minore tempo possibile è però necessario interrompere il traffico in entrambi i sensi di marcia, da martedì 9 settembre a venerdì 12 settembre e da lunedì 15 settembre a mercoledì 17 settembre dalle 8 alle 17, a eccezione dei mezzi di soccorso.
[ https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Comunicazione/Comunicati_stampa/Strade_chiusura_al_transito_della_SP_36_dal_9_9_2025 | Leggi il comunicato online ]
