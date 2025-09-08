Close Menu
Governo. Mancini (FdI): da Italia Viva figura ridicola su Meloni

Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Settembre 2025

(AGENPARL) – Mon 08 September 2025 Governo. Mancini (FdI): da Italia Viva figura ridicola su Meloni
“Quando si dice che la toppa è peggiore del buco: per difendere l’infausta boutade di un suo compagno di partito sul recente viaggio privato di Giorgia Meloni, il vicepresidente di Italia Viva Davide Faraone, come riportato da un’agenzia di stampa, sostiene che “Borghi ha fatto quello che la Costituzione gli riconosce: usare lo strumento del sindacato ispettivo per chiedere conto alla presidente Meloni delle sue scelte”. Peccato che le “scelte” a cui si riferisce attengano strettamente alla vita privata di Giorgia e Meloni e della sua giovane figlia. Questa è dunque l’idea di libertà e democrazia degli alfieri di Italia Viva? Per loro è lecito indagare indiscriminatamente la sfera privata e familiare del Presidente del Consiglio e quindi, immaginiamo, di qualsiasi altro cittadino? Se ancora qualcuno avesse dubbi sul perché i cittadini si riconoscono di gran lunga in Fratelli d’Italia rispetto a Italia Viva, ecco una evidente spiegazione: da un lato c’è Giorgia Meloni, identificata come statista di livello internazionale capace di portare una stabilità politica che l’Italia repubblicana non ha mai vissuto, dall’altro lato un gruppetto di rancorosi incapaci di vedere l’interesse nazionale, che si limitano a scaramucce di cortile tanto inutili da sembrare inverosimili. Magari pensano di onorare così il loro ruolo di parlamentari, rischiando il ridicolo qui e fuori dai confini nazionali”.
Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.
Senato della Repubblica

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl